Subito in gol: Diallo segna alla prima coi Rangers

29-01-2022 23:54

Sono bastati 5 minuti ad Amad Diallo per trovare il gol con la sua nuova maglia. Gara al via, discesa sulla fascia di Aribo e conclusione vincente dell’ex Atalanta sulla linea di porta. Il tutto dopo un arrivo in Scozia avvenuto solamente poche ore prima, in seguito alla cessione in prestito dal Manchester United .

Arrivato in Premier dietro pagamento di 40 milioni all’Atalanta nel 2021, Diallo si è fatto subito trovare pronto all’appuntamento con il gol, schierato titolare da mister Van Broonckhorst sulla fascia destra del suo 4-2-3-1 in occasione della sfida contro il Ross County .

A differenza dei maggiori campionati europei, infatti, quello scozzese non è andato in pausa causa Nazionali (si giocano le qualificazioni ai Mondiali in Asia e Americhe, ma anche gli ultimi match di Coppa d’Africa). Affare chiuso nella giornata di giovedì, è approdato in Scozia venerdì. Allenamento, gara da titolare, gol.

Diallo è stato ceduto dal Manchester United solamente fino alla prossima estate, così da fare esperienza in una squadra comunque importante. Classe 2002, Diallo non ha giocato nemmeno un minuto in Premier League in questa stagione, a differenza di 68 in Champions. Chiuso dal folto reparto offensivo dei Reds, proverà a tornare da protagonista in futuro.

Prima di trasferirsi al Rangers, Diallo ha messo insieme nove presenze e una rete, in Europa League, con il Manchester United nell’ultimo anno. A Glasgow proverà a vincere l’eterna battaglia contro il Celtic, attualmente secondo a -2 dalla vetta occupata proprio dagli uomini di Van Bronckhorst.

3-3 nel match tra Rangers e Ross County in cui Diallo ha segnato il gol del vantaggio. Oltre il campionato, per il club di Glasgow l’inverno porterà in dote anche gli spareggi di Europa League: in palio ci sono gli ottavi di finale del torneo, ma di fronte ci sarà il temuto Borussia Dortmund, tra le maggiori candidate alla vittoria finale il prossimo maggio.

