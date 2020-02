Suicidio Viceconte: messaggio alle figlie e la paura più profonda

Quanto ci fosse dentro a quel dolore, quel peso insostenibile, che ha spinto Simona Viceconte a interrompere la sua esistenza appendendola a un foulard nel sottoscala dello stabile dove aveva vissuto con il marito e le due figlie, sta emergendo nella sua complessità.

Simona Viceconte: le testimonianze delle amiche

Secondo quanto riferito nell’edizione odierna de Il Messaggero, dopo l’apertura del fascicolo da parte della pm Enrica Medori per maltrattamenti e istigazione al suicidio, gli inquirenti con il supporto degli investigatori hanno iniziato a scandagliare nella vita quotidiana di una famiglia all’apparenza provata da una separazione sofferta, ma consensuale.

Dalla pm si sono presentate spontaneamente anche alcune mamme che, negli anni, avevano stretto amicizia con Simona e che sono state già sentite come persone informate sui fatti. Amiche e semplici conoscenti per la Viceconte, trasferitasi in Abruzzo al seguito del marito quando le bimbe erano piccole, accusando progressivamente una disgregazione della sua serenità e degli equilibri familiari fino a maturare un disagio, un “malessere interiore” come viene descritto dai testimoni citati dal quotidiano.

Le indagini: sentite preside e insegnanti

Intanto, i carabinieri hanno deciso di sentire insegnanti e preside dell’istituto frequentato dalla figlia maggiore di Simona, che si è tolta la vita appena giovedì scorso. La 45enne ha lasciato un messaggio, ritrovato poi in una fase successiva e indirizzato alle sue due figlie, in cui secondo la ricostruzione avrebbe manifestato il timore di perdere l’affidamento delle sue ragazze, convinta che il marito avesse intenzione di toglierle le due bambine.

La tragedia doppia della famiglia Viceconte

Da qui il quadro di grave tensione psicologica che sarebbe culminato nel gesto estremo, a un anno di distanza dal suicidio di sua sorella Maura (campionessa di atletica, gravemente ammalata) e in cui potrebbe aver deciso il ruolo del marito, secondo l’ipotesi su cui starebbero indagando gli investigatori e la procura di Teramo.

VIRGILIO SPORT | 18-02-2020 11:05