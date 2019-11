Suma: Ancelotti vattene da Napoli, che ci fai lì?

E’ ancora infuocata la situazione in casa Napoli. Stasera si gioca contro il Genoa ma probabilmente neanche una vittoria potrà cancellare i veleni e le polemiche di questi giorni. L’ammutinamento della squadra, Ancelotti che diserta la conferenza Uefa e va da solo in ritiro, il comunicato della società, la contestazione dei tifosi: è tutto ancora in alto mare e oggi diversi giornali riportano il retroscena che De Laurentiis aveva pensato anche all’esonero dell’allenatore. Un clima torrido e una via di uscita che sembra lontana e difficile.

IL PARERE – Vista da Milano c’è grande amarezza nei confronti di una leggenda come Ancelotti, che da giocatore e da allenatore ha vinto tutto con i rossoneri. Tante volte si è parlato di un ritorno su quella panchina ma non è per questo che Mauro Suma invita Ancelotti ad andar via.

L’INVITO – Il direttore di Milan Tv nel suo editoriale su MilanNews è esplicito nel suggerire all’allenatore azzurro di mollare la baracca. Un uomo del suo spessore non merita tante polemiche.

L’EDITORIALE – Suma sottolinea quanto tutti siano dispiaciuti per quello che gli sta accadendo tra veleni e le volgarità, le prepotenze e le minacce e scrive: “No Carlo, vieni via” e ricorda che non ci doveva andare a Napoli.

IL PRESIDENTE – Per Suma c’è una manifesta incompatibilità col patron: “Che c’azzeccano lui e il presidente De Laurentiis? Nulla contro ADL, come potremmo? Il Milan ha bilanci negativi da anni e non gioca una partita di Champions dal marzo 2014, mentre lui tiene il Napoli con i conti in ordine e sempre in Champions da anni. Ma sul piano umano, no”.

RISPETTO – Il giornalista conclude che Adl non merita rispetto e che Carlo non c’entra niente. Carlo non si mischierà, non si metterà sullo stesso piano e resterà Carlo. “Ma gli siamo vicini vicini, come sempre e come non mai in questi momenti dopo aver visto quello che sta accadendo a Napoli”.

09-11-2019