“Napoli, so cosa è successo nello spogliatoio" 

Non si rasserena il clima in casa Napoli, anche perché il comunicato diffuso dal club di Aurelio De Laurentiis non ha contribuito a fare chiarezza su quanto accaduto dopo la gara con il Salisburgo, limitandosi a investire Carlo Ancelotti della responsabilità sulla questione ritiro da ieri ai prossimi giorni.

LE IPOTESI. In città, però, circolano voci e ipotesi sull’episodio di martedì, una delle quali individua il motivo scatenante della rottura tra società e squadra in una frase scritta sulla lavagna dello spogliatoio azzurro. Un’indiscrezione finora senza alcuna verifica giornalistica, circolata di gruppo Whatsapp in gruppo Whatsapp.

A parlarne oggi su Twitter è Maurizio Pistocchi. “Mi risulta – scrive il giornalista – che la bufera che sta investendo il Napoli sia stata provocata da una frase non certo educata che i giocatori avrebbero trovato sulla lavagna dello spogliatoio a fine partita”.

LE REAZIONI. Il tweet di Pistocchi ha scatenato le reazioni dei suoi follower, molti dei quali, però, hanno commentato con ironia e un certo scetticismo. “Anche tu hai sentito l’audio della signora Concetta?”, domanda Antò, mentre Gufo Triste spiega di non credere alla teoria: “Se vi riferite ad un audio che circola tenete presente che potrebbe averlo fatto chiunque”.

“Non ci credo… questo è mettere altra carne a cuocere”, aggiunge Minfluer. Molti altri utenti, invece, commentano con ironia. “C’era scritto ‘La pizza croccante è meglio di quella morbida’, Insigne non ci ha più visto, hanno dovuto tenerlo in 4”, scrive Mister_3D, mentre altri ripescano una celebre fase di ADL: “Sono io il vostro Cavani”, scrive Fraboys, mentre Skull Face parafrasa: “Sono io il vostro ritiro”.

Infine il timbro di GamePlayFusi, che sintetizza il pensiero di molti tifosi azzurri: “Ecco la frase: “Da domani, il vostro stipendio sarà di 1000 max euro al mese e dovrete lavorare davvero!”.

SPORTEVAI | 07-11-2019 13:11