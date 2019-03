Suma: Cassano attacca il Milan ma ricordi che vale come Belfodil

I continui attacchi che Antonio Cassano riserva al Milan a mezzo stampa e tv (con Tiki Taka come tribuna prediletta) non sono piaciuti a Mauro Suma. FantAntonio più di una volta ha criticato l’operato dei rossoneri, inizialmente indicando in Higuain l’unico campione della squadra – prima che il Pipita andasse al Chelsea – e poi di recente aggiungendo: “Gattuso sta facendo miracoli con una squadra normale, anzi definire il Milan una squadra normale è pure un complimento, dato che a me non piace come squadra”. Il direttore di Milan Tv se l’era legata al dito e nel suo editoriale su Milannews spara a zero sul barese scrivendo: “C’è qualcosa di strano e di poco comprensivo nel continuo dileggio che Antonio Cassano riserva al Milan. L’unico Scudetto che ha vinto in Italia lo ha vinto con il Milan. Il Milan gli ha salvato la vita, mentre gli interisti come lui gli facevano lo striscione: “…cuore non duole…”. La sua Inter lo ha sbolognato al Parma, scambiandolo con tale Belfodil, col rischio negli ultimi anni di carriera di scambiarlo per Belfodil. Per la precisione prestito di Cassano e Silvestre più soldi per Belfodil. Capito, Belfodil!”.

IGNORARSI E’ MEGLIO – “Non sappiamo se nella concezione cassanoidea della vita, Belfodil sia uno degli scappati di casa ai quali allude quando parla dei professionisti che giocano nel Milan. Ma questo non toglie, sia in un caso che nell’altro, che il ciacolare di Cassano sul Milan non solo non faccia ridere nessuno, ma non sia nemmeno richiesto e tantomeno gradito. Ne faccia a meno, dal momento che i milanisti non hanno piacere di parlare di lui e non hanno particolari motivi per ricordarlo, e dal momento che lui ha la luna storia e il piede sinistro dopo anni di distacco, ignorarsi è e resterà la cosa migliore”.

SPORTEVAI | 02-03-2019 08:44