Suns ai playoff, altra figuraccia per i Lakers

10-03-2022 08:32

In NBA è stata la notte degli ultimi nella giornata dello scontro… tra le prime.

Mentre i Suns in testa ad Ovest passano sul parquet degli Heat, primi della classe della Eastern Conference, continuando il proprio dominio nonostante (23 punti per il rientrante Devin Booker) e centrando l’aritmetica qualificazione ai playoff, fa sensazione la nuova caduta dei Lakers, sconfitti anche dai Rockets ultimi in classifica con solo 16 successi in stagione: non basta la tripla doppia di LeBron James, che chiude con 23 punti, 14 rimbalzi e 12 assist, Jalen Green trascina Houston con 32 punti condannando Los Angeles alla nona sconfitta esterna consecutiva e al ko numero 37 in stagione.

Dall’altra parte sorridono anche i Magic, fanalini di coda ad Est, ma corsari in casa Pelicans. Si sbloccano i Bulls che tornano al successo a Detroit dopo cinque ko consecutivi, trascinati dai 36 punti di DeMar DeRozan.

Prosegue inarrestabile la marcia dei Bucks, che contro Atlanta (che ha 14 punti da Gallinari) siglano 68 punti nel primo tempo firmando la sesta vittoria consecutiva grazie ai 43 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e tallonano gli Heat, distanti solo due successi.

Boston tocca quota 40 vittorie vincendo a Charlotte con un Tatum da 44 punti. Vince Denver con 38 punti e 18 rinbalzi di Nikola Jokic, mentre crollano i Mavericks, che perdono di 30 contro i Knicks segnando appena 77 punti, 31 dei quali di Luka Doncic.



I risultati della notte:

Detroit Pistons-Chicago Bulls 108-114

Charlotte Hornets-Boston Celtics 101-115

Miami Heat-Phoenix Suns 90-111

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks 124-115

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder 132-102

New Orleans Pelicans-Orlando Magics 102-108

Houston Rockets-Los Angeles Lakers 139-130

San Antonio Spurs-Toronto Raptors 104-119

Dallas Mavericks-New York Knicks 77-107

Utah Jazz-Portland Trail Blazers 123-85

Sacramento Kings-Denver Nuggets 100-105

Los Angeles Clippers-Washington Wizards 115-109

