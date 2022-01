Suns torrenziali a Charlotte, Brown anima Celtics

03-01-2022 07:38

Dopo aver perso tre delle ultime quattro partite i Suns danno segnali di vita travolgendo a domicilio Charlotte. Match dominato dalla formazione di coach Williams, che mandano sette giocatori in doppia cifra, fanno segnare il 50.5% dal campo di squadra e realizzano 73 punti in un tempo, andando all’intervallo lungo a +26. Nulla da fare per Charlotte, che non trova risposte in difesa e in attacco, limitandosi ai 17 punti di LaMelo Ball e fermando a tre la striscia di vittorie consecutive.

Cade invece Miami, sconfitta di misura a Sacramento: a non basta avere tutto il quintetto in doppia cifra (22 punti per Herro e Yurtseven), perché le stelle dei King sono ispiratissime, da Buddy Hield e De’Aaron Fox, autori di 26 e 24 punti, fino a Damian Jones, che ne segna 18 con 10 rimbalzi

Spettacolo al TD Garden, dove i Celtics devono ricorrere al supplementare per piegare Orlando: decide un super Jaylen Brown, autore di 50 punti, 21 dei quali nel terzo periodo. Boston, ancora priva di Jayson Tatum, trascinata anche dai 17 punti, 7 assist e 7 rimbalzi di Marcus Smart.

Male anche i Knicks, sconfitti a Toronto dai Raptors in una Scotiabank Arena senza spettatori.

I risultati della notte:

Toronto Raptors-New York Knicks 120-105

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 108-104

Boston Celtics-Orlando Magic 116-111

Sacramento Kings-Miami Heat 115-113

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 86-95

Charlotte Hornets-Phoenix Suns 99-133

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 108-103

OMNISPORT