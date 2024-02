Super Bowl, Messi diventa attore: quanto costa lo spot della birra Michelob Ultra di cui è protagonista

Durante uno dei tanti break della partita più vista al mondo ci sarà spazio anche per la Pulce che, nel trailer dello spot realizzato da Michelob Ultra, si appresta a bere una birra su una spiaggia

08-02-2024 19:51

La febbre per il Super Bowl contagia tutti, anche chi del football solitamente ne parla… ma nel senso opposto a quello immaginato degli americani. Perché football in Europa è sinonimo di calcio, ciò che negli USA viene comunemente conosciuto come soccer, giusto per non correre il rischio di confondersi. Ma i due mondi sembrano essere sempre più coincidenti, specie per quel che avviene fuori dal campo.

Il testimonial perfetto

Leo Messi dopotutto è un ambasciatore universale del mondo del calcio, e in America è famoso come solo i grandi campioni dello sport sanno essere. L’aver accettato l’offerta dell’Inter Miami ha certamente agevolato il percorso di notorietà del fuoriclasse argentino nel continente che tra due anni ospiterà per la seconda volta i mondiali (è stato da poco reso noto che la gara d’apertura si disputerà all’Azteca di Cittá del Messico e la finale a New York), ma per bucare definitivamente lo schermo una comparsata in uno degli spot del Super Bowl è certamente la soluzione più rapida, efficace e vincente. Una tentazione alla quale la Pulce non ha saputo resistere.

Messi studia da attore

Così durante uno dei tanti break della partita più vista al mondo (se effettivamente Taylor Swift riuscirà a tornare in tempo dal Giappone e assistere dal vivo alle gesta del fidanzato Travis Kelce si conta che saranno almeno 135 milioni gli americani collegati in diretta) ci sarà spazio anche per Leo Messi.

Che nel trailer dello spot realizzato da Michelob Ultra, pubblicato qualche giorno fa, è stato mostrato mentre si appresta a bere una birra seduto a un bancone di un bar su una spiaggia. Messi peraltro prosegue quella che è ormai da anni una felice (e costosa) tradizione del marchio Michelob Ultra, che nel tempo ha avu

to come testimonial i vari Serena Williams, Tony Romo, Jimmy Butler, Rickie Fowler, Alex Morgan e Canelo Alvarez.

Forse però quest’anno l’azienda ha deciso di voler andare all in puntando tutto su Messi, volto che è tra i più facilmente riconoscibili a livello mondiale, proseguendo il trend che negli ultimi anni l’ha vista realizzare spot decisamente innovativi e mirati a una platea sempre più vasta.

Quanto costa uno spot durante il Super Bowl

Ma quanto può costare uno spot con un personaggio del calibro di Leo? Michelob Ultra negli ultimi anni non ha badato a spese: solo per la messa in onda, 30 secondi sono arrivati a costare una cifra intorno a 7 milioni di dollari. Quest’anno però l’azienda ha fatto sapere di aver acquistato uno spazio di 60 secondi, pertanto la cifra è destinata a raddoppiare.

E a questa vanno aggiunti i costi di produzione e del compenso dei testimonial, che in molti casi superano tranquillamente il milione di dollari. Insomma, il brand della birra che piace tanto soprattutto al pubblico ispanico e latinoamericano potrebbe aver messo sul piatto non meno di 15 milioni di dollari.

Ma se anche solo uno spettatore su 10 che guarderà il Super Bowl deciderà di spendere un dollaro per una birra Michelob Ultra, l’investimento tecnicamente sarebbe già stato ripagato. E considerati i fiumi di birra che scorrono nel corso dei tanti barbecue allestiti in ogni angolo d’America per assistere alla partita più attesa della stagione, probabilmente il ricavo sarà di gran lunga superiore. E vissero tutti felici, più ricchi e contenti.