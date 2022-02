Super Bowl, vincono le difese: trionfo dei Rams

14-02-2022 09:12

È andato tutto come previsto nel Super Bowl 2022, il numero 56 della storia. Il punteggio basso, figlio della forza delle difese delle due protagoniste, e il risultato finale, con il trionfo dei Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals.

Al SoFi Stadium di Los Angeles vincono quindi i padroni di casa, per 23-20, esattamente come successo 12 mesi fa quando, nel primo Super Bowl in cui una squadra ha potuto sfruttare il fattore campo, i Tampa Bay Buccaneers triturarono per 31-9 i Kansas City Chiefs.

Questa volta c’è stato più equilibrio, come era facile immaginare tra due franchigie arrivate a sorpresa a giocarsi il titolo, ma alla fine ai Bengals non è riuscita un’altra impresa dopo aver eliminato nei turni precedenti proprio Chiefs oltre ai Titans. Per Cincinnati si tratta della quarta sconfitta su quattro Super Bowl giocati, mentre i Rams trionfano per la seconda volta, la prima a Los Angeles dopo che la vittoria nel 2000 era stata ottenuta dopo il trasferimento della franchigia a St.Louis.

Scappati subito sul 13-3 per i Rams sembrava tutto facile, ma l’uscita dal campo per infortunio di Odell Beckham Jr. ha facilitato la rimonta dei Bengals.

A decidere il match è stato il touchdown costruito da Matt Stafford con il passaggio a 1’25 dalla fine per Cooper Kupp, poi mvp della partita con uno score finale di due mete e 92 yards di prese. Per Matt Stafford è la partita che vale una carriera: a 34 anni non aveva mai vinto una partita di playoff, ora il trionfo con quattro successi di fila.

Cincinnati ha sognato fino alla fine e, pur favorita dall’infortunjo di Beckham, può recriminare per la direzione arbitrale, ma ha tutto per riprovarci nella prossima stagione,

OMNISPORT