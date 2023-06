Super League 1, Asteras Tripolis e Zukanovic ancora insieme

Il difensore centrale ed il club greco trovano un accordo per il rinnovo: scadenza al 30 giugno 2024, il matrimonio prosegue

28-06-2023 16:29

Il difensore centrale bosniaco, Ervin Zukanovic, rinnova il suo contratto con l’Asteras Tripolis. Il club greco, appartenete alla massima competizione calcistica nazionale, si lega ancora al Zukanovic per un’altra stagione. Il matrimonio tra il club e l’esperto difensore si estenderà fino al 30 giugno del 2024.

Ervin Zukanovic non vuole ancora appendere le scarpette al chiodo: dopo aver vestito, in Italia, le maglie di Atalanta, Genoa, Roma, SPAL, Chievo e Sampdoria, continua in Grecia. Con l’Asteras Tripolis, nel corso di questa stagione, è sceso in campo in 17 occasioni in campionato ed ha anche realizzato un gol. Numeri che hanno convinto la dirigenza del club a prolungare il contratto dell’esperto centrale.