Super Lega: 11 club di Serie A contro Inter, Juventus e Milan

Il terremoto causato dalla nascita, una settimana fa, del progetto Superlega, morto quasi immediatamente pochi giorni dopo, è tutt’altro che finito. Il sito di “Repubblica” riporta infatti che undici club hanno firmato e inviato una lettera al presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino.

Le società chiedono sanzioni nei confronti di Inter, Juventus e Milan, e dei loro dirigenti, per aver aderito alla Lega europea rivelatasi poi fantomatica a causa dei molteplici dietrofront dei club continentali che vi avevano aderito.

Le società firmatarie della lettera sarebbero Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari. Non farebbero invece parte di questo gruppo Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona.

Alla Superlega avevano inizialmente aderito, oltre alle tre squadre italiane, le inglesi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Real Madrid e le spagnole Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid.

Le squadre di Premier League si sono tirate fuori martedì scorso, solamente tre giorni dopo aver dato il loro ok, quindi a ruota hanno preso le distanze Atletico e, pur con qualche ambiguità, anche Inter e Milan.

Non hanno mai annunciato l’addio ufficiale invece Real, Barça e Juventus, i principali promotori del progetto, specialmente le merengues di Florentino Perez e la Vecchia Signora di Andrea Agnelli. Nella lettera gli undici club chiedono un’assemblea urgente per “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze”.

OMNISPORT | 24-04-2021 21:53