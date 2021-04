Super Lega, tifosi Juve, Milan e Inter hanno nuovo eroe

Sembra passata una vita da quando era il simbolo dei “rivali” del Real Madrid, da quando Chiellini urlava in campo “You pay” ai giocatori del Real e qualche giornalista italiano veniva cacciato dalla tribuna stampa del Bernabeu per le proteste dopo un rigore contestato. Adesso Florentino Perez è fedele alleato della Juventus, ma anche di Milan e Inter, le altre due formazioni italiane che hanno sposato il progetto Super Lega.

L’intervista di Perez

Tutto merito dell’intervento del boss del Real Madrid durante la trasmissione ‘El Chiringuito’, in cui ha difeso la bontà dell’iniziativa provando a convincere gli spettatori che ci saranno benefici per tutto il mondo del calcio e non solo per i club fondatori. Particolarmente incisiva la replica al conduttore che gli aveva mostrato il titolo del quotidiano ‘Marca’ fortemente contrario al progetto Super League: “È un giornale di Cairo, lui è presidente del Torino e rivale della Juventus. Ha senso”.

Florentino, l’eroe che non t’aspetti

Florentino, dunque, nuovo idolo ed eroe per tutti quei tifosi di Juventus, Milan e Inter che sono contenti della soluzione Super Lega. “Florentino Perez batte Uefa 3-0″, scrive un utente su Twitter, dove il nome del presidente del Real è in tendenza da stanotte. “Florentino Perez ha spiegato a un continente fondamentalmente socialista che il destino è nelle mani di chi produce valore e non delle istituzioni che vivono grazie ai soldi altrui. Nel 2021 anche in Europa arriva la libertà. Grazie presidente”, scrive un milanista. “Ha detto tante verità, ma mi ha fatto impazzire quando ha difeso Agnelli da quell’insolente di Ceferin“, gongola una tifosa bianconera. Appena più cauti gli interisti: “A me questa faccenda continua a piacere poco”. Mentre un altro utente ironizza: “Altro capolavoro della SuperLeague è stato far innamorare i gobbi di Florentino Perez. Fino a ieri erano tutti contro di lui ed era il male assoluto, oggi poster in camera, sentimenti confusi e sogni bagnati da scrivere sul diario”.

SPORTEVAI | 20-04-2021 09:01