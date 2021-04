Cairo furioso: "Superlega? Traditori, devono dimettersi"

È un Urbano Cairo furioso quello che parla all’Ansa al termine dell’Asemblea di Lega di Serie A, a cui hanno partecipato tutte le squadre di Serie A.

L’Assemblea di Lega, iniziata verso le 18, ha fato emergere la volontà ribadita da Inter, Juventus e Milan di continuare a giocare in Serie A , nonostante la creazione della Superlega.

Ma Cairo, presidente del Torino, è una furia contro i rappresentati delle squadre che hanno fondato la Superlega. “È un attentato alla salute di una associazione come la Lega. Tu sei ad dell’Inter, società che ha concepito con altre 11 il progetto Superlega, non puoi rimanere a rappresentare la Serie A in Figc. Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla lega di serie A e per questo tradimento deve dimettersi e vergognarsi . E la stessa cosa vale per Agnelli. Sembra che il progetto l’abbiano depositato il 10 gennaio quindi gli ho detto durante la riunione ‘come puoi venire qui a parlare di solidarietà quando hai sabotato la trattativa coi fondi, sapendo già che stavii facendo la Superlega? Come puoi andare a trattare per l’operazione fondi quando stai già lavorando alla Superlega?’. Ma come si fa? È un tradimento, è da Giuda “.

In sede era presente solo l’amministratore delegato De Siervo, mentre i 20 club sono stati tutti collegati in video-call. A differenza di quanto si pensasse all’inizio, sono stati presenti proprio pure Juve, Inter e Milan, ovvero le tre squadre partecipanti alla Superlega. Si continuerà martedì in presenza.

La volontà delle tre squadre, comunque, era già stata affermata nel comunicato di ieri sera, che introduceva la Superlega. Nonostante la presa di posizione dell’UEFA e della Serie A (oltre che delle varie federazioni), Inter, Milan e Juventus vogliono continuare a giocare in Serie A.

Adesso si attendono nuovi sviluppi nei prossimi giorni, proprio a partire da martedì, quando ci sarà un nuovo incontro in Lega di presenza tra tutte le squadre. Chissà se qualche altro presidente dei club di Serie A seguirà la scia di Cairo.

OMNISPORT | 19-04-2021 21:08