Super Napoli: è l'unica squadra dei tornei top ad aver sempre vinto

Non conosce soste la corse del Napoli in vetta al campionato di Serie A.

Nel match interno contro il Torino è arrivato l’ottavo successo consecutivo per la truppa Spalletti. Dopo il rigore fallito da Insigne, dopo la rete di Di Lorenzo annullata dal VAR per via di un fuorigioco millimetrico e dopo il palo colpito da Lozano, per gli azzurri sembrava sul punto di manifestarsi la tradizionale serata ‘stregata’ che avrebbe interrotto il percorso netto dei partenopei.

E invece, all’81’, hanno trovato la combinazione vincente per scardinare il bunker granata al culmine di una grande azione nello stretto successivamente sfociata poi nel perentorio blitz aereo di Osimhen autore del colpo da tre punti.

E così fanno otto su otto. Venezia, Genoa, Juventus, Udinese, Samdporia, Cagliari, Fiorentina e Torino. Tutte al tappeto al cospetto di un Napoli che ha eguagliato la miglior partenza nella sua storia in Serie A esattamente come accaduto nella stagione 2017-2018: otto successi nelle prime otto partite di campionato con Maurizio Sarri in panchina.

Il Napoli, inoltre, è l’unica squadra dei maggiori cinque campionati europei ad aver vinto tutte le partite in programma in ambito nazionale. PSG, Bayern Monaco, Chelsea e Real Madrid, infatti, hanno tutte già incassato almeno una sconfitta.

E sempre rimanendo nell’ambito delle principali leghe europee il Napoli condivide con il Chelsea il ruolo di squadra con meno goal al passivo (3).

Ora il calendario offre l’appuntamento di Europa League contro il Legia Varsavia, numeri alla mano determinante per dare continuità al percorso europeo, poi sarà il turno della trasferta di Roma contro i giallorossi di Josè Mourinho.

Un altro banco di prova. Occasione buona per provare a ritoccare verso l’alto i numeri impressionanti di questo scorcio iniziale di campionato.

