Super offerta del Manchester City per Grealish: pronti 100 milioni di sterline

Guardiola potrebbe regalarsi Jack Grealish. La stella dell’Aston Villa, attualmente impegnato a Euro 2020 con l’Inghilterra, è finita nel mirino del Manchester City. Pronta una maxi offerta da 100 milioni di sterline, ovvero 116 milioni di euro.

Una mossa inaspettata che potrebbe far registrare un nuovo record per il trasferimento di un giocatore nel calcio inglese: con una cifra di 100 milioni di sterline (come detto, 116 milioni di euro), supererebbe gli 89 milioni di sterline (circa 103 milioni di euro) che il Manchester United ha sborsato per acquistare Paul Pogba nel 2016.

L’allenatore spagnolo sembrerebbe essere un grande ammiratore dell’esterno d’attacco inglese, nato proprio a Birmingham, in forte ascesa nelle ultime stagioni: in quella appena passata con la maglia dei Villains, 7 goal in 27 presenze tra Premier e Carabao Cup: se si pensa al calcio popositivo di Guardiola, poi, l’idea ci sta.

Potrebbe, comunque, non essere l’unica mossa dei Citizens: nel mirino sembrerebbe esserci anche Harry Kane. Per adesso, comunque, focus su Grealish, che lo scorso settembre aveva firmato un prolungamento di cinque anni con l’Ason Villa, e che attualmente è impegnato agli europei con l’Inghilterra. Sta per concretizzarsi nuovo trasferimento shock, direzione Manchester (City).

OMNISPORT | 25-06-2021 18:46