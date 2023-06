Superbike, a Misano trionfano Ducati e Bautista anche in gara-2

Il campione del mondo in carica ha vinto davanti a Razgatlıoğlu, terzo Bassani.

04-06-2023 15:45

Ed è en plein per la Ducati e per lo spagnolo Alvaro Bautista nel weekend di Superbike a Misano. Il campione del mondo in carica, in versione “Cannibale”, si è imposto anche in gara-2 del GP italiano, round del Mondiale 2023 di Superbike. Quella di oggi è la 14esima vittoria in 15 gare stagionali disputate da Bautista, un dominio assoluto.

Il team ufficiale Ducati però non ha potuto festeggiare un doppio podio. Michael Rinaldi infatti, il compagno di squadra di Bautista, mentre era in battaglia contro il solito Toprak Razgatlıoğlu è finito nella ghiaia a sei giri dalla fine. Il secondo posto così se lo è aggiudicato il turno. Gradino più basso del podio per l’italiano Bassani, davanti a Rea. Sesto locatelli, settimo Petrucci.

L’ordine d’arrivo

1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’36.556 1’33.936 276 278

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 8.446 +8.446 1’35.580 1’34.334 267 271

3 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 18.368 +9.922 1’35.875 1’34.618 270 272

4 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 20.174 +1.806 1’35.904 1’34.856 267 272

5 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 22.344 +2.170 1’36.019 1’34.986 269 274

6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 23.307 +0.963 1’35.557 1’35.104 269 272

7 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 23.552 +0.245 1’35.650 1’34.980 272 272

8 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 24.905 +1.353 1’35.748 1’34.939 271 275

9 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 25.255 +0.350 1’36.297 1’35.053 272 275

10 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 27.253 +1.998 1’35.862 1’35.142 265 272

11 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 27.529 +0.276 1’35.402 1’35.349 269 271

12 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 36.856 +9.327 1’36.538 1’35.564 264 271

13 66 SYKES Tom BMW M1000 RR 38.066 +1.210 1’35.880 1’35.664 269 272

14 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 52.235 +14.169 1’38.234 1’35.531 267 272

15 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R > 1′ +10.359 1’38.010 1’36.746 260 268

16 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR > 1′ +6.854 1’41.452 1’36.717 251 265