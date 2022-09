Superbike, Bautista davanti a tutti nelle seconde libere di Barcellona

23-09-2022 16:34

Alvaro Bautista ha chiuso davanti a tutti le seconde prove libere del venerdì pomeriggio in quel di Barcellona, dove la Superbike è in pista per l’ottavo round della stagione. Il pilota della Ducati è stato il più veloce in Catalogna sul giro secco e sembra anche l’uomo da battere in ottica passo gara.

1’42″018 per lo spagnolo, che ha preceduto di soli 40 millesimi Jonathan Rea (Kawasaki) e di 67 Andrea Locatelli (Yamaha). Quarto l’altro ducatista Michael Ruben Rinaldi, poi Xavi Vierge (Honda). Sesto a tre decimi con l’altra Yamaha il campione in carica Toprak Razgatlioglu.

Il weekend proseguirà sabato con la Superpole alle 11:10 e gara-1 alle 14, in una giornata che dovrebbe essere bagnata. Poi domenica la Superpole Race alle 11 e la Gara-2 alle 14. Bautista è in testa al campionato con 30 punti di vantaggio su Razgatlioglu e 47 su Rea.