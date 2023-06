Superbike, Bautista prova la Ducati MotoGP: "Voglio solo divertirmi"

Il campione del mondo delle derivate di serie è pronto per testare la Desmosedici sulla pista di Misano.

20-06-2023 18:44

Ha vinto il titolo mondiale Superbike nel 2022, riportando la Ducati al vertice della categoria dopo 11 anni, e adesso è già diretto verso la conquista anche del campionato 2023. È un momento magico per Alvaro Bautista, che sta facendo faville in pista con la Panigale V4 R, e che ora è pronto a coronare il sogno di provare anche la Ducati Desmosedici GP, ovvero la moto campione del mondo con Pecco Bagnaia.

Un vero e proprio premio per Bautista con il via libera di Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, dopo la conquista del Mondiale Superbike, tra l’altro, nello stesso anno in cui la Rossa di Borgo Panigale è tornata al vertice anche in MotoGP. Due giorni di test per il pilota spagnolo sulla pista di Misano, che due settimane fa ha ospitato la Superbike e poi a settembre ospiterà proprio il Motomondiale.

Queste le parole di Bautista ai canali ufficiali Ducati: “Sono davvero felice di guidare di nuovo una MotoGP, dato che è passato tanto tempo dall’ultima volta. Senza dubbio sono emozionato. Ma so anche che si tratta solo di un premio e quindi la prendo con leggerezza, puntando a prendere riferimenti e feeling con la moto, tutto qui. Proverò a divertirmi in sella alla moto”.

Bautista ha poi aggiunto: “Si tratta di un test, senza implicazioni per il futuro, in cui divertirci. Non voglio prendermi rischi dato che presto avremo tre gare di fila, questa è la cosa importante. Non proverò a trovare il limite. Non ho in mente nessun tempo sul giro. Puntiamo solo a divertirci, provando a capire la nuova MotoGP con i pacchetti aerodinamici e tutti gli aspetti elettronici ora presenti. Tutto qui”.

Bautista è focalizzato sul confermarsi campione in Superbike, ma magari a fine anno potrebbe esserci qualche wild card in MotoGP. Così lo spagnolo sulla questione: “Dopo il test non ci sarà nient’altro. Questo test è un premio per il Mondiale che abbiamo vinto l’anno scorso. Non ci sono altre ragioni. Se dopo il test avremo un buon feeling, sarò contento. Altrimenti non lo sarò, come invece mi aspetto”.