Superbike, Chaz Davies annuncia il ritiro

È un annuncio molto sentito e pieno di commozione quello fatto oggi da Chaz Davies che ha confermato come quella attuale sarà la sua ultima stagione motoristica.

“Sfortunatamente sarà la mia ultima stagione in Superbike. Non è stata una decisione facile, ci ho pensato molto ma quando è fatta è fatta” ha affermato il gallese in Superbike dal 2012.

“Credo che sia il momento giusto, anche se non è semplice. Ci sono tante ragioni dietro questa scelta, ma sono convinto che sia la decisione corretta. Sono pronto a voltare pagina e aprire un nuovo capitolo” ha sostenuto Davies, capace in carriera di conquistare 32 vittorie, 99 podi e 7 pole position.

La speranza per lui ora è che all’annuncio possa seguire un onorevole addio in pista, scenario non scontato visto che il nativo di Knighton sta ancora recuperando dalla rottura di due costole e nei prossimi appuntamenti sarà sostituito in pista da Loris Baz.

OMNISPORT | 23-09-2021 18:36