Superbike, Danilo Petrucci pronto alla sfida: "Moto competitiva"

25-11-2022 12:52

Danilo Petrucci carico in vista del debutto in Superbike. L’ex pilota di MotoGp, che nella scorsa stagione si è cimentato nella Dakar e poi nel Motoamerica, nel 2023 correrà nel campionato delle derivate di serie con una Ducati del team Barni: si tratta di un ritorno per Petrucci, che nel 2011 con quei colori gareggiò in Superstock.

“Sono molto contento di essere tornato da Barni, quella del 2011 è stata una delle mie migliori stagioni di sempre, ma soprattutto non potevo dire di no alla possibilità di correre nel mondiale Superbike con una moto molto competitiva”, ha spiegato il ternano.

“È un campionato che non ho mai fatto e non vedo l’ora di misurarmi in pista – ha continuato Petrucci -. Voglio ringraziare tutto il team Barni per avermi dato questa opportunità e tutte le persone che hanno reso possibile questo accordo”.

Il dirigente del team Marco Barnabò: “Sono contento di poter riabbracciare Danilo e di riaverlo in squadra. Come sempre ci impegneremo al massimo per mettere il pilota nelle condizioni di essere competitivo. Le sue qualità non si discutono. Sappiamo che ci sarà tanto lavoro da fare perché ci confronteremo con piloti che hanno molta più esperienza di lui in Superbike, ma con la sua motivazione e il nostro lavoro sappiamo che si può far bene”.