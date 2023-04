Superbike, Gara 2 Assen: Bautista regala la 400esima vittoria alla Ducati

Lo spagnolo è sempre più cannibale: all'arrivo precede Razgatlioglu e Locatelli: è l'ottavo successo su nove gare quest'anno

23-04-2023 15:07

Alvaro Bautista bissa il successo di gara 1 e si aggiudica anche gara 2 ad Assen, in Olanda, nella categoria Superbike. Al traguardo, la sua Ducati precede di 3.915 la Yamaha di Razgatlioglu e di 7.416 l’ottimo Locatelli, sempre su Yamaha. Quarto al traguardo, Bassani viene retrocesso in quinta posizione per aver tagliato la chicane finale, così prima di lui viene premiato Dominique Aegerter.

La Ducati, con questa vittoria, raggiunge 400 successi nella categoria. Per Bautista è l’ottavo successo su nove gare quest’anno. È la quarantesima vittoria per lo spagnolo in Superbike. Nella classifica generale, ha ora 174 punti, segue Razgatlioglu con 118 e Locatelli con 104.