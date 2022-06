Superbike, GP Italia: Bautista trionfa in gara 1 a Misano

11-06-2022 14:43

Ducati sugli scudi a Misano. La scuderia di Borgo Panigale ha infatti vinto con Alvaro Bautista gara 1 del GP d’Italia, quarta prova del Mondiale 2022 di Superbike.

Lo spagnolo, leader della classifica generale, ha trionfato dopo essere partito dalla Superpole, la quinta della carriera, ma la prima dall’ottobre 2019: Bautista ha anche migliorato per ben due volte il record della pista, prima durante la Superpole e poi in gara, fissando il nuovo primato a 1’34.221 e strappandolo a Jonathan Rea.

Il nordirlandese della Kawasaki, reduce dal doppio successo all’Estoril, ha chiuso al secondo posto davanti ad altre due Ducati, quella di un brillante Michael Ruben Rinaldi, partito quinto, e quella privata di Axel Bassani, protagonista di un’eccellente rimonta dal 15° posto in griglia.

Lo sconfitto della giornata è quindi il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu, partito dalla seconda posizione e protagonista di un ottimo spunto al via che gli aveva permesso di portarsi al comando, ma che ha prima subito la rimonta di Rea e Bautista, con lo spagnolo capace di piazzare il sorpasso decisivo sul nordirlandese ai -9 giri dal traguardo, e poi ha dovuto fare i conti con un problema tecnico che lo ha costretto al ritiro a sette giri dalla fine, facendogli perdere punti preziosi in classifica su Bautista e Rea.