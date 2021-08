Il nordirlandese sei volte campione del mondo Jonathan Rea ha conquistato la Superpole del Gran Premio della Repubblica Ceca valido per il mondiale Superbike. Sul circuito di Most il fuoriclasse della Kawasaki ha girato in 1’31”684 precedendo di 67 millesimi il turco della Yamaha Toprat Razgatlioglu e di 474 il britannico della Ducati Scot Redding.

OMNISPORT | 07-08-2021 12:44