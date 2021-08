Superbike, il calendario rischia di cambiare ancora

L’emergenza sanitaria sta mettendo a rischio le trasferte in Argentina ed in Indonesia, piste che dovrebbero concludere la stagione.

Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo SBK, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito al calendario delle Mondiale che rischia di cambiare ancora.

Ai microfoni di ‘Motorsport.com’, il numero uno della serie ha rilasciato un commento chiaro in merito al round sudamericano. “L’Argentina ha la pista pronta, quello che stiamo facendo è confermare la possibilità di andare lì per evitare la quarantena all’ingresso nel paese. Stiamo lavorando in una sorta di bolla per essere in un ambiente sicuro. Stiamo avendo regolari incontri settimanali con le persone interessate con l’obiettivo di confermare l’appuntamento”.

Diverso invece il discorso per quanto concerne la manifestazione indonesiana di Mandalika: “La situazione è la stessa dell’Argentina, ma in questo caso la pista non è ancora pronta. La parte più importante è stata realizzata, sono in costruzione il Race Control, il centro medico, il TV Compound e l’eliporto. Abbiamo già garantito un alto numero di camere disponibili per tutta la comunità del paddock. Lavorano molto velocemente”.

La stagione europea appare invece confermata fino al termine della stagione. “Tutto è andato bene durante le ultime due gare. Sapevamo che sarebbe stato un po’ impegnativo, ma siamo riusciti nel nostro obiettivo” conclude il direttore esecutivo.

