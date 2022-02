Superbike, Jonathan Rea a confronto con Ducati: “Primo vero test”

07-02-2022 12:59

Terzo test della stagione per il team KRT.

Dopo l’uscita di gennaio a Jerez, preceduta dal test di dicembre, Jonathan Rea e Alex Lowes saranno a Portimao l’8 e 9 febbraio per un primo confronto diretto con Ducati.

In questo inizio di stagione Rea ha già fatto registrare ottime prestazioni in sella alla nuova Ninja ZX-10RR. Se nei test precedenti aveva girato provando alcuni nuovi componenti e settaggi sfruttando solo mezza giornata, in Portogallo si aumenteranno i giri del motore.

Due giorni di test fondamentali per gli ingegneri della Casa verde, che in base ai nuovi dati allestiranno un pacchetto semi-definitivo per il prossimo impegno al Montmelò del 25-26 marzo. “È bello tornare in moto, soprattutto a Portimao, che è una pista che mi piace“, ammette Jonathan Rea. L’obiettivo è riconfermare gli elementi positivi già saggiati a dicembre e gennaio. “Avremo buone informazioni per capire se siamo sulla retta via“.

Kawasaki sembra sulla strada giusta per l’allestimento di un pacchetto competitivo per la nuova Ninja. “Sento che abbiamo decisamente migliorato la moto rispetto allo scorso anno. A Jerez sono stato in grado di fare un long run, abbiamo riscontrato alcuni aspetti positivi con la moto e il mio stile di guida. “Ci saranno anche più moto in pista a Portimao e molti costruttori saranno lì a testare. Questo è il primo vero test dove saremo tutti insieme – conclude Jonathan Rea -. E’ sempre bello fare dei confronti“

