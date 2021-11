Superbike, Max Biaggi: “Jonathan Rea deve attaccare”

18-11-2021 14:06

Nonostante abbia appeso il casco al chiodo nel lontano 2012, Max Biaggi continua a seguire la Superbike con molto interesse. Jonathan Rea, attualmente al secondo posto in classifica, muoveva i primi passi nel WorldSBK nel 2009 e in più di una occasione ha anche dato filo da torcere a Biaggi, anche se poi il suo primo mondiale è arrivato solo nel 2015 con il passaggio alla Kawasaki.

Da quel momento in poi il nordirlandese ha praticamente monopolizzato le vittorie in superbike con sei titoli vinti consecutivamente anche se adesso sembra vicino ad abdicare a favore di Toprak Razgatlioglu leader della classifica mondiale con 30 punti di vantaggio.

Max Biaggi prevede una sfida interessante fino all’ultimo. Jonathan Rea è pronto a vendere cara la pelle. “La rivalità è il carburante del motore! Avere due piloti allo stesso livello, Toprak e Johnny, lo rende interessante”, ha ammesso l’ex pilota romano. “Non è facile prevedere chi sarà il vincitore. Johnny è il campione del mondo Superbike e quello che ha vinto di più. È indietro di 30 punti e ha meno da perdere“.

Il destino non è nelle mani di Jonathan Rea e dare consigli al sei volte iridato non è facile. “È molto difficile dare consigli a un pilota così bravo, ma ho la sensazione che Johnny abbia bisogno di più fortuna di Toprak. Johnny deve attaccare, ma poi corri sempre più rischi. Il suo avversario può essere più conservatore: se Toprak va sul podio in ogni gara e Jonny vince tutte le gare, Toprak è campione. Posso solo sperare di vedere gare molto corrette. Non mi perderò l’ultimo round del campionato!“.

OMNISPORT