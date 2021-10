Superbike, Michael Rinaldi: “E’ una situazione molto difficile”

19-10-2021 13:46

Il primo anno in Superbike per Michael Ruben Rinaldi è stato altalenante e forse un pò sotto le aspettative. Tre vittorie e quattro podi conditi da tanti alti e bassi e da troppe gare concluse nel gruppone.

A San Juan ha chiuso 5° il secondo match principale. “La mia gara è stata buona, ma purtroppo ho perso molto tempo quando ho dovuto superare Haslam e van der Mark“.

Gli obiettivi della Ducati erano quelli di puntare ad una doppietta sul podio, ma solo Scott Redding è riuscito a tenere alto i colori del marchio Le qualifiche del sabato hanno complicato la vita al pilota italiano, che si ritrova a dover affrontare una pecca tecnica che si è trascinato dall’inizio del Mondiale Superbike. “Non appena la pista si fa più gommata e acquista più grip gli altri possono migliorare, invece io non riesco ad andare più veloce. Mentalmente è molto frustrante e la situazione è molto difficile“.

Insieme ai tecnici di Borgo Panigale bisogna lavorare su certe aree della Panigale V4R. Nella tabella dei suoi riferimenti cronometrici sono ben evidenti alcune incongruenze. “Ho fatto segnare un tempo di 1’38″3 in qualifica, ma in gara gestisco un tempo di 1’37″9 al 18° giro. Stiamo lavorando sui problemi, ma non sappiamo perché accade“, ha aggiunto Michael Rinaldi dopo il round Superbike in Argentina. “Il mio problema sono le gare sprint e la Superpole, ovvero tutte le sessioni su breve distanza distanza“.

Adesso arriva la gara in Indonesia dove Rinaldi lotterà per il 4° posto in classifica dove conta un vantaggio di 8 punti sul connazionale della Yamaha Andrea Locatelli.

