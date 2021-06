Superbike, Rea ha “capito” la Kawasaki e ora punta ad allungare in classifica

Nonostante sia già a quota quattro vittorie dopo tre appuntamenti del Mondiale Superbike, Jonathan Rea ha faticato nel weekend di Misano dove non è andato mai oltre il terzo posto.

Il pilota inglese, in ogni caso, non ha perso il comando della classifica iridata, una leadership che il trentaquattrenne di Ballymena spera di consolidare nella tappa di Donington su una pista a lui molto cara.

“Non vedo l’ora di scendere in pista. Questo weekend giocherò in casa e sono molto entusiasta. Purtroppo, lo scorso anno Donington non era in calendario, ma adesso torniamo qua con i tifosi al seguito. L’ultima volta è stato speciale, perché nel 2019 ho vinto tutte e tre le gare, di conseguenza le sensazioni sono positive”.

L’obiettivo di Rea è dunque quello di allungare su Toprak (diretto rivale nella corsa iridata a soli 20 punti di distanza) approfittando anche del maggior feeling con la Kawasaki.

“Spero di essere forte questo fine settimana con l’obiettivo di lavorare fin da venerdì mattina per capire le opzioni di pneumatici che Pirelli ha portato. Continueremo a mettere a punto la nostra moto per essere pronti per le gare.

Al recente test di Navarra abbiamo provato alcune opzioni legate al telaio e abbiamo una grande possibilità di migliorare. Inoltre, ho capito come fare girare in curva la Kawasaki” ha rivelato il pilota britannico, desideroso di riannodare in casa il filo con la vittoria.

OMNISPORT | 29-06-2021 16:47