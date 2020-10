Superbike, Rea vince a Magny Cours sotto la pioggia

Jonathan Rea si è aggiudicato gara 1 del round di Francia del Mondiale di Superbike. A Magny Cours il pilota della Kawasaki ha conquistato il suo 98esimo successo in carriera nella classe delle derivate di serie,imponendosi con un certo distacco nonostante la pioggia battente. Sul podio insieme a lui Loris Baz e Alex Lowes. Le due Ducati sono quarte e quinte con Chaz Davies e Scott Redding.

In classifica generale Rea a quota 315 punti stacca il ducatista Redding (250). Gli italiani: settimo posto per Rinaldi in gara 1, Caricasulo è undicesimo.

OMNISPORT | 03-10-2020 15:05