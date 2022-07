Superbike, Repubblica Ceca: Bautista trionfa in gara-1 a Most

30-07-2022 15:02

Forse un po’ a sorpresa, date le caratteristiche del circuito di Most, sempre che di sorpresa si possa parlare per una vittoria del capoclassifica iridato, lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista ha trionfato in gara-1 in Repubblica Ceca, sesto appuntamento stagionale del mondiale Superbike, suo settimo successo stagionale e ventitreesimo in carriera nella categoria. Dietro di lui, a pochissima di distanza l’uno dall’altro si sono classificati nell’ordine il turco della Yamaha campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu, il britannico della BMW Scott Redding e il nordirlandese della Kawasaki Jonathan Rea. Dal quinto al settimo posto tre italiani: Axel Bassani con la Ducati Panigale, Andrea Locatelli, compagno di squadra di Razgatlioglu, e Michael Ruben Rinaldi, compagno di squadra di Bautista, che nella classifica iridata ha ora 29 punti di vantaggio su Rea e 48 su Toprak.