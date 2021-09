Superbike: Tito Rabat torna in pista a Portimao

Tito Rabat si prepara a tornare nel Mondiale Superbike in occasione del Gran Premio del Portogallo, undicesimo atto della stagione 2021. Lo spagnolo rientra in pista con il team di Manuel Puccetti (Kawasaki) dopo aver finito il proprio rapporto con il team Barni (Ducati) in occasione della tappa di Magny-Cours (Francia) di inizio settembre.

L’ex protagonista del Motomondiale ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Sono molto felice di avere questa grande opportunità. Conosco la pista di Portimao perché qui ho corso con la MotoGP e mi sono allenato su questo circuito con una moto da strada”.

Rabat, attualmente sedicesimo in classifica con 38 punti all’attivo, ha concluso dicendo: “Spero di disputare un fine settimana di livello, ottenere buoni risultati e dimostrare il mio potenziale. Voglio ringraziare Manuel Puccetti e tutta la squadra per avermi offerto questa possibilità. Mi auguro di sfruttare al massimo questa occasione”.

