Superbike: Toprak Razgatlioglu fa tris a Magny-Cours

Straordinaria tripletta di Toprak Razgatlioglu che dopo gara-1 di ieri e la Superpole Race di oggi ha vinto anche gara-2 del Gran Premio di Francia Superbike, sul circuito di Magny-Cours, tutte e tre le volte davanti a Jonathan Rea. Il 34enne nordirlandese della Kawasaki, vincitore degli ultimi sei mondiali di categoria, sul tracciato della Borgogna, nella Francia centrale, si è sempre dovuto arrendere all’impressionante continuità del turco della Yamaha, che ora lo precede nella classifica mondiale di 13 punti.

Per Toprak è la nona vittoria stagionale, la tredicesima in carriera, sul traguardo di gara-2 ha preceduto di 2″908 Rea, col quale ha ingaggiato una lotta furibonda fino a cinque giri dalla fine, quando il britannico ha cominciato a non reggere più il ritmo del turco. Terzo posto a 8″406 per il britannico della Ducati Scott Redding, che è terzo anche nella classifica generale a 75 lunghezze da Razgatlioglu. Stesso piazzamento sia nella gara di oggi sia in classifica per Andrea Locatelli, compagno di squadra di Toprak, che si classifica ai piedi del podio per la settima volta nelle ultime otto gare. Il prossimo appuntamento col Mondiale Superbike è tra due settimane a Montmelò, per il Gran Premio di Catalogna.

OMNISPORT | 05-09-2021 14:56