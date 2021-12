Superbike: Toprak Razgatlioglu sogna la MotoGp

22-12-2021 13:43

Il campione del mondo della Superbike è pronto a salire in sella alla M1 che fu di Valentino Rossi. Potrebbe essere un indizio che lo porta in MotoGP già dal 2023?

Toprak Razgatlioglu nei prossimi mesi è pronto ad effettuare alcuni test privati insieme a Cal Crutchlow, test che Yamaha ha già stabilito nel corso del 2022. Ad annunciarlo è stato lo stesso campione del mondo della Superbike che, quindi, sembra sempre più vicino al grande approdo nel motomondiale.

Anticipo di Motomondiale per lui? Probabile visto che nel 2023, potrebbe essere pronta una M1 nel team ufficiale.

“Proverò la M1 in occasione di un paio di test privati nel 2022 – ha affermato il funambolico pilota turco – In questi giorni sarò con Cal Crutchlow e spero di debuttare in MotoGP già nel 2023 anche se ora tutta la mia concentrazione è sulla Superbike e sulla prossima stagione“.

Probabile quindi che l’approdo in Motogp di Razgatlioglu avvenga nel 2023,ma attenzione perchè Toprak, sarà anche “il sostituto numero 1” per Yamaha in caso di qualche assenza tra i quattro piloti di Iwata che gareggiano in MotoGP, il che significa che potrebbe esordire anche nel 2022.

