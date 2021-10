Supercoppa, Blengini non cerca alibi per la sua Lube

24-10-2021 13:52

Delusione per la Cucine Lube Civitanova, uscita in semifinale di Supercoppa.

Nonostante l’eliminazione contro Monza, autrice di una bella prestazione, il tecnico, Gianlorenzo Blengini non cerca alibi nonostante anche le numerose assenze.

«Con Monza avevamo Yant in panchina, ma non era al 100% Marlon ha ripreso a fare qualcosa pochi giorni fa e ancora non ha battuto e non ha attaccato. Lo abbiamo portato con noi perché in caso di emergenza avrebbe dato una mano in seconda linea. Sta meglio, ma sarebbe stato un rischio forzare una situazione con la possibilità di ricadute e altri stop. Il suo recupero ci aiuterà ad alzare il livello dell’allenamento. Parlarne conta poco, bisogna lavorare e crescere. Stiamo cercando di costruire un’identità di gioco e non possiamo pensare che certe colpi vengano fuori dal nulla in partita se prima non li rendiamo nostri in allenamento. L’impegno dei ragazzi è massimo, compatibilmente alla situazione dell’infermeria. Dobbiamo essere pazienti, resistenti e aggiustare situazioni da tanti punti di vista».

