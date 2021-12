Supercoppa Inter-Juventus: in arrivo una decisione drastica

30-12-2021 19:31

La partita di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, in programma per il prossimo 12 gennaio, potrebbe essere rinviata e anche di parecchio a causa dell’emergenza Covid-19.

Supercoppa Italiana: possibile rinvio a fine stagione

La sfida di San Siro, visti gli sviluppi dei contagi relativi alla variante Omicron del Covid potrebbe essere rinviata addirittura a fine stagione dato che, oltretutto, la capienza negli stadi, come deciso dal Consiglio dei Ministri, verrà ridotta dal 75% al 50% con disposizione a scacchiera degli spettatori, con conseguente sospensione della vendita dei biglietti, oltre che per la Supercoppa, anche per le partite di Serie A.

Inter e Juventus d’accordo sul rinvio, manca l’ok della Lega

I biglietti già venduti invece dovrebbero poi essere ricollocati in zone diverse dell’impianto: come si può capire, non proprio una cosa facile. Sia Inter che Juventus, secondo le ultime voci, stanno riflettendo e comunicando tra di loro e sarebbero d’accordo sul rinvio della partita, ma sarà la Lega di Serie A a dover dare l’ok definitivo, che arriverà in ogni caso, se arriverà, prima della prossima settimana.

Supercoppa, rinvio probabile causa sponsor e incassi dimezzati

L’eventuale decisione ufficiale è legata, naturalmente, anche al ruolo degli sponsor, dato che con la metà del pubblico presente si rischierebbe di avere un evento sottotono dal punto di vista mediatico, soprattutto televisivo. Ma non è tutto: con la metà della capienza ne soffrirebbe anche il botteghino, con l’incasso dimezzato e i mancati ricavi che, come riporta calcioefinanza.it, possono essere stimati fino ad almeno 1,5 milioni di euro in meno. Non ci rimane che aspettare l’eventuale decisione della Lega.

OMNISPORT