Supercoppa Italiana, Kjaer rifugge le attenuanti: "Il discorso dei giovani è finito"

18-01-2023 22:53

Tutt’altro che trascendentale il rientro dal 1′ di Simon Kjaer, che fa mea culpa ai microfoni di Milan Tv: “Siamo partiti male, poi è diventata difficile. Loro sono bravi in quello che fanno, ma stasera non abbiamo messo la prestazione per avere recriminazioni, dobbiamo guardarci indietro e chiedere scusa ai tifosi. E’ una partita che fa male, non abbiamo il tempo per abbassare la testa: il discorso dei giovani è finito. Dobbiamo crescere e prendere le nostre responsabilità: in campo è mancata identità. Ci sono molti aspetti di gioco in cui servirà migliorare, questa è una serata tosta, soprattutto mentalmente”.

Il Milan ha eguagliato la sua serie più lunga senza successi della gestione Pioli: quattro partite, come nel febbraio 2021.