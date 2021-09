Supercoppa italiana, si chiudono i gironi: Sassari e Tortona sul velluto

Era già tutto deciso per l’accesso ai quarti di finale della Supercoppa italiana, oggi Sassari e Tortona hanno ulteriormente legittimato la loro qualificazione. Nelle ultime due partite della fase a gironi il Bsnco di Sardegna per il gruppo B ha battuto 77-61 l’Openjobmetis Varese, mentre la Bertram Derthona ha espugnato Trento sconfiggendo la Dolomiti Energia per 75-64. Sabato comincerà la Final Eight a Casalecchio di Reno: alle 12 si giocherà Pesaro-Tortona, alle 15 Brindisi-Venezia, alle 18 Milano-Treviso e alle 21 Virtus Bologna-Sassari.

