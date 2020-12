Supercoppa Italiana, ufficializzate data e sede

Torna in Italia la Supercoppa Italiana, e lo farà a Reggio Emilia nello stadio del Sassuolo. La sfida tra Juventus e Napoli è stata fissata per il prossimo 20 gennaio. Questo il comunicato della Lega Calcio:

“È il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia l’impianto scelto dalla Lega Serie A per ospitare mercoledì 20 gennaio 2021 la gara di Supercoppa Italiana 2020 tra la Juventus, vincitrice della Serie A TIM 2019/2020, e il Napoli, che lo scorso giugno si è aggiudicato la Coppa Italia Coca-Cola. Il trofeo, giunto alla 33ª edizione, sarà disputato per la ventunesima volta in Italia, a fronte delle undici edizioni assegnate all’estero: quattro volte in Cina, due volte negli Stati Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita e una volta in Libia, a dimostrazione del prestigio e della considerazione che il calcio italiano da sempre riscuote in tutto il mondo. Il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia, inaugurato nel 1995, nel corso della stagione sportiva ospita le partite casalinghe dell’U.S.Sassuolo Calcio ed è stata la sede delle ultime quattro edizioni della Fase Finale del Campionato Primavera 1 TIM e della Finale di Primavera TIM Cup 2019/2020”.

In merito a questa scelta ha parlato anche l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo: “Siamo molto lieti di annunciare che il Mapei Stadium sarà la sede della prossima edizione della Supercoppa Italiana, che per la prima volta si disputerà nella Regione Emilia Romagna. L’evento sarà possibile grazie alla Regione Emilia Romagna e al suo Presidente, Stefano Bonaccini, che ancora una volta si è dimostrato un uomo di sport vicino al calcio e a tutta la Serie A come quando, per primo, si è speso per la ripresa dell’attività agonistica dopo lo stop dovuto al lockdown, avendo ben chiaro che lo sport è un elemento fondamentale del vivere sociale del nostro Paese. Siamo certi che, anche grazie a questi valori condivisi, all’ospitalità e al supporto organizzativo dell’U.S. Sassuolo Calcio e ai super ascolti di Rai 1, la prossima edizione della Supercoppa Italiana sarà un grande evento che regalerà emozioni ai tifosi di Juventus e Napoli e a tutti amanti del calcio”.

Ricordiamo che la Supercoppa mette di fronte la vincitrice dello scorso campionato, la Juventus, contro quella della Coppa Italia, ovvero il Napoli.

