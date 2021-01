Supercoppa, Napoli: Insigne suona la carica

Questa sera alle ore 21.00 fari puntati sul rettangolo verde del Mapei Stadium di Reggio Emilia. In palio c’è il primo trofeo della stagione da alzare al cielo, ma per Lorenzo Insigne, oltre alla Supercoppa c’è un altro record personale da inseguire. Il capitano del Napoli infatti, va a caccia del goal numero 100 in maglia azzurra. “Ma sogno più la vittoria – le sue parole nella conferenza stampa della vigilia, in cui siede accanto a Rino Gattuso – L’importante è fare una grande prestazione, sia che faccia goal oppure no. “I complimenti sono belli, soprattutto quelli di Mancini, ma io cerco di lavorare ogni giorno e limare qualche difetto”.

In quale stato di forma si trova il Napoli per affrontare la finale? “Arriviamo da una grande prestazione e dobbiamo continuare così. La Juventus ha grandi campioni, ma l’abbiamo preparata bene. Per la società e i tifosi questa coppa ha una grande importanza”.

Non ha paura che dopo un risultato così rotorndo in campionato il Napoli possa un pò adagiarsi? Io vedo sempre i miei compagni concentrati. Chi ha fatto allenamento è andato forte come sempre. Dobbiamo solo fare le cose come sappiamo, senza timore”.

L’anno scorso Juventus e Napoli si sono sfidate già al termine della scorsa stagione, nella finale di Coppa Italia. In quella occasione vinsero i partenopei ai rigori…”Ma sono passati sei mesi, domani sarà un’altra partita. Spero che giocheremo una grande gara. È una partita secca e ce la giocheremo alla pari”.

Sono tanti i compagni di nazionale domani in campo, ma per il capitano biancoazzurro, niente ditrazioni. “Durante l’anno li sento, anche nella chat che abbiamo creato, però in questi giorni non li ho sentiti”.

OMNISPORT | 20-01-2021 09:15