25-01-2023 23:48

La Fiorentina Primavera vince la Supercoppa Italiana. Battuta l’Inter per 2-1, con le decisive reti di Amatucci e Berti. Per i viola di Aquilani si tratta di un bis dopo il successo dell’anno scorso, quando si aggiudicarono il trofeo sconfiggendo in finale l’Empoli. Terzo titolo di Supercoppa per la Fiorentina, che aggiunge un altro cimelio alla bacheca della formazione Primavera.