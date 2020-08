Dopo la notizia della negatività ai tamponi dell’intera squadra (c’era stato un caso di sospetta positività al Covid-19), l’Olimpia è pronta a scendere in campo per riprendere l’attività agonistica dopo sei mesi di stop forzato.

Oggi, alle 17.00, in un Forum a porte chiuse, andrà in scena il derby Milano-Cantù, gara valida per la prima partita della nuova Supercoppa a gironi. Tanta la curiosità di vedere all’opera la nuova Olimpia di Datome.

OMNISPORT | 27-08-2020 07:29