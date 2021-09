Supercoppa: Treviso ha la meglio su Napoli e vola ai quarti

Treviso passa il turno in Supercoppa, battendo Napoli per 81-74. Per i veneti si tratta della quarta vittoria in altrettante partite, garanzia del primo posto nel girone C. Ora la sfida con l’Olimpia Milano nella fase finale.

La partita però non è facile, tanto che Napoli chiude avanti il primo quarto e all’intervallo lungo domina ancora l’equilibrio, con Treviso avanti ma solo 37-35. Il colpo di reni decisivo arriva però a cavallo degli ultimi due quarti, con un 10-3 cui Napoli non riesce più a reagire. Si chiude con i 14 punti di Sims e Bortolani, i 12 di Akele e gli 11 di Dimsa. Top scorer è McDuffie con 17, ma non basta agli uomini di Sacripanti.

OMNISPORT | 09-09-2021 23:36