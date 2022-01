SuperG, Federica Brignone leader della specialità: "Sono davvero soddisfatta"

30-01-2022 14:00

Giornata da ricordare per Federica Brignone nell’ultima prova di Sci Alpino femminile prima della partenza per Pechino. La sciatrice azzurra centra infatti, nel SuperG bavarese di Garmisch, il diciannovesimo successo personale in Coppa del Mondo, terzo successo stagionale in SuperG.

Vittoria a pari merito con l’austriaca Corinne Huetter, exploit impensabile alla vigilia dato che non vinceva dal 2017. Queste le parole della sciatrice della Valle d’Aosta ai microfoni della RAI:

“Sono davvero soddisfatta. Oggi ho cercato di concentrare tutte le energie, c’era un po’ di vento quindi sapevo di dover spingere fin da subito. Ho cercato di non guardare dove passavo e di lasciar correre gli sci. Questa neve primaverile mi piace, sapevo di aver fatto quello che mi ero prefissata. Se una delle due avesse perso per un centesimo saremmo state certamente molto deluse, molto più bello così. E’ bello condividere questa vittoria con Conny, un’atleta che ha avuto tanta sfortuna in termini di infortuni. Sono davvero contenta anche per lei”.

Una parola anche in ottica Giochi Olimpici: “E’ chiaro che questo successo mi dà fiducia per le Olimpiadi, vincere la gara precedente ai Giochi è sempre importante. Oggi c’era maggior pressione con il pettorale rosso, ma è più bello così”.

La Brignone sorride anche guardando la classifica di specialità. Con due gare mancanti e 200 punti in palio, sicuramente la classifica del SuperG verrà vinta da un’italiana per la prima volta nella storia. Brignone con 447 punti è avanti di 103 lunghezze dalla seconda in classifica Elena Curtoni, mentre terza è Sofia Goggia con 332 punti.

La classifica di SuperG:

1. Federica Brignone (Italia) 477

2. Elena Curtoni (Italia) 374

3. Sofia Goggia (Italia) 332

4. Tamara Tippler (Austria) 259

5. Corinne Suter (Svizzera) 226

OMNISPORT