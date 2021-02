SuperG Val di Fassa, terribile caduta per Kajsa Vickhoff Lie

Nel corso del Super G femminile in Val di Fassa, la scandinava Kajsa Vickhoff Lie è volata rovinosamente sulle reti. Pronto l’arrivo dell’elisoccorso e il trasporto in ospedale tra le urla di dolore della sciatrice.

Sulle nevi del Passo San Pellegrino, la gara è stata stoppata dopo che la giovane 22enne è volata rovinosamente nelle reti. La norvegese, che lo scorso 30 gennaio ha conquistato il primo podio sulle nevi del Garmisch-Partenkirchen, è stata immediatamente scorsa dall’elicottero e trasportata in ospedale. Bruttissime le immagini trasmesse in Tv, nelle quali si vede la sciatrice partire forte nella parte alta, quindi in una curva sbilanciarsi e compiere un 360° schiantandosi prima sul terreno e poi tra le reti.

Poco dopo la ripresa della gara, un’altra caduta. Questa volta la protagonista è stata l’austriaca Rosina Schneeberger, scivolata nello stesso tratto dove si era verificato l’incidente di Kajsa Vickhoff Lie. Anche per lei urla di dolore e gara nuovamente interrotta.

