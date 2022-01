Superlega: calendario stravolto, ci sono altri rinvii

04-01-2022 16:18

Continuano le variazioni per la Superlega.

Verona Volley – Cucine Lube Civitanova, match valido per la 4a giornata di ritorno, in programma domenica 9 gennaio, è stata rinviata a mercoledì 2 marzo 2022 alle 20.30 causa positività al Covid 19 di più di tre atleti della squadra di casa.

Vero Volley Monza – Consar RCM Ravenna, valida per la 4a giornata di ritorno, in programma sabato 8 gennaio, è rinviata a mercoledì 16 febbraio alle 20.30 causa positività al Covid 19 di più di tre atleti della squadra ospite.

Kioene Padova – Itas Trentino, valida sempre per la 4a giornata di ritorno, in programma domenica 9 gennaio, è rinviata (a data da destinarsi), causa positività al Covid 19 di più di tre atleti della squadra di casa.

Domani scenderà in campo per la terza di ritorno a Vero Volley Monza contro la Gioiella Prisma Taranto e il 6 toccherà a Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Leo Shoes PerkinElmer Modena e ad Allianz Powervolley Milano vs Gas Sales Bluenergy PIacenza.

