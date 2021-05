Superlega: ecco cosa può succedere alle "pentite" Inter e Milan

A tre settimane dal lancio del progetto, poi morto nel giro di pochi giorni, la Superlega continua a far discutere. Negli ultimi giorni la UEFA ha minacciato pesanti sanzioni a Juventus, Barcellona e Real Madrid, i tre club rimasti almeno teoricamente a far parte del progetto, paventando anche l’esclusione dalle competizioni non solo europee ma anche nazionali. Dall’altra bianconeri, blaugrana e merengues non mollano e promettono una dura battaglia legale difendendo la bontà dell’iniziativa, della quale alla fin fine sono stati i principali promotori.

E agli altri nove club che avevano aderito al progetto e che poi hanno fatto marcia indietro, che cosa succede? L’impegno l’avevano preso, quindi teoricamente dovrebbero rispettare gli accordi stipulati tutti assieme. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, questi impegni e questi accordi decadrebbero grazie a una clausola legata al numero di chi poi ha rinunciato a far parte del progetto, e questa clausola permetterebbe a tutti i club “pentiti” di cavarsela senza grossi danni.

Infatti, con nove rinunce su dodici club che hanno fondato la Superlega, l’associazione in tal modo costituita non potrebbe rivalersi in nessuna maniera sui club che ne sono usciti, a causa di tempi, modi e motivazioni diverse l’uno dall’altro. Pertanto, Inter, Milan, Atletico Madrid e le sei squadre inglesi, cioè Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Liverpool se la caverebbero senza alcuna rivalsa diretta da parte della società della Superlega. Sempre che, ovviamente, la UEFA non cambi idea e non decida di punire anche loro, pur se in misura minore rispetto alle tre big “oltranziste”.

OMNISPORT | 09-05-2021 14:47