Superlega, l'ultimo atto: Trento e la Lube giocano per il tricolore

Questa sera alle 20.30 va in scena la finale scudetto

17-05-2023 13:02

Volge al termine anche la stagione 2022/23 della Superlega di volley.

Questa sera andrà in scena l’ultimo atto, alle 20.30, con gara 5, che assegna il tricolore tra i padroni di casa dell’Itas Trentino, secondi al termine della Regular Season, e i Campioni d’Italia uscenti della Cucine Lube Civitanova, quarti in regular season.

Finora a dettare legge nella sfida per il titolo al meglio delle cinque partite è stato il fattore campo ed entrambi i team hanno perso in corsa un titolare. I gialloblù di Angelo Lorenzetti si sono imposti 3-1 nel primo round e 3-0 in Gara 3, perdendo il centrale o Lisinac, operato la settimana scorsa, mentre i biancorossi di Gianlorenzo Blengini hanno avuto la meglio al fotofinish in Gara 2 e in quattro set nel quarto confronto della serie riuscendo a mantenersi competitivi nonostante l’assenza dell’opposto Ivan Zaytsev, fermato da un trauma distrattivo alla spalla con lesione muscolare e, di conseguenza, quasi sicuramente fuori anche dalla bella.

Trento insegue il quinto Scudetto alla nona Finale e vuole interrompere un digiuno che dura dalla stagione dell’ultimo tricolore, ovvero la 2014/15. Civitanova sogna il colpo in trasferta per mettere le mani sul quarto Scudetto consecutivo, che sarebbe l’ottavo conquistato su nove partecipazioni alle Finali Scudetto.

Per Trento ha parlato Marko Podrascanin: “Mi aspetto una partita differente sia da Gara 3 sia da Gara 4, in cui dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che riusciremo a crearci ed in cui sarà necessario rimanere molto presenti, soprattutto a livello di mentalità, in qualsiasi momento. Sono convinto che una grande mano potrà arrivarci dal nostro pubblico, come è successo spesso nelle precedenti occasioni casalinghe di questa stagione. Una delle tante chiavi potrebbe essere la ricezione; riuscire a tenere buone percentuali potrebbe agevolare il compito di entrambe le squadre ed in particolare la nostra”.

Lato Lube presenta il match, l’MVP della scorsa gara: “La vittoria di venerdì scorso in Gara 4 è arrivata con il contributo di tutta la squadra e ci ha dato molta fiducia. Non sarà facile ripetersi a Trento, anche se stiamo lavorando bene e abbiamo il potenziale per spuntarla. Finora il fattore campo ha fatto la differenza nella serie, ma noi stiamo insistendo sul servizio per cercare di cambiare questo trend. Ripensando ai precedenti round, è un peccato aver sprecato alla BLM Group Arena delle chance in Gara 1, molto combattuta, ma ora dobbiamo guardare avanti e dare il massimo mercoledì”.