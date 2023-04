Superlega, la Lube ribalta la serie e vola in semifinale

Battuta Verona che era avanti nella serie 2 a 0

09-04-2023 13:10

La Cucine Lube Civitanova si ripete e approda alla sua diciannovesima Semifinale Scudetto, la settima consecutiva, la tredicesima negli ultimi 14 spareggi per il tricolore. Nella bolgia di un Eurosuole Forum sold out, i campioni d’Italia chiudono in grande stile la rimonta contro la WithU Verona piegando gli scaligeri con il massimo scarto (25-19, 25-23, 25-23).

Giovedì 13 aprile, nel primo round della Semifinale Scudetto, i biancorossi affronteranno la vincente di Gara 5 dei Quarti tra Perugia a Milano (umbri e lombardi in campo a Pasquetta).

Cucine Lube Civitanova – WithU Verona 3-0 (25-19, 25-23, 25-23)

Il centrale francese Chinenyeze ha detto: “Si è chiusa una serie durissima ed equilibrata, anche in questa Gara 5 in cui siamo riusciti a fare la differenza a nostro favore nei momenti cruciali di ogni set. Buona prestazione e buon atteggiamento, adesso per noi inizia davvero un altro campionato, nel quale vogliamo andare il più lontano possibile. Speriamo di poter contare sull’aiuto del magnifico pubblico visto stasera, è stato bellissimo giocare con questa atmosfera”.