Superlega: Modena, Piacenza e Verona strappano il pass per la Coppa Italia

05-12-2022 11:32

In attesa del posticipo di questa sera tra la Powervolley Milano e la Cucine Lube Civitanova in Superlega si delineano le cose per quanto riguarda la Coppa Italia. Grazie ai successi di Verona, Piacenza e Modena queste, insieme a Perugia e Trento sono certe di giocarsi a fine dicembre (28 e 29) i quarti di Coppa Italia. Si complica, invece, dopo il k.o di ieri, la situazione per la Vero Volley

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 33, Valsa Group Modena 20, Itas Trentino 19, WithU Verona 14, Cucine Lube Civitanova 14, Allianz Milano 14, Top Volley Cisterna 14, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Vero Volley Monza 12, Gioiella Prisma Taranto 9, Pallavolo Padova 6, Emma Villas Aubay Siena 3.

2 incontri in più: Sir Safety Susa Perugia, Valsa Group Modena e Itas Trentino.

1 incontro in più: Vero Volley Monza e Gioiella Prisma Taranto.

2 incontri in meno: Emma Villas Aubay Siena.

Risultati Posticipi 10a Giornata di Andata SuperLega Credem Banca:

Sir Safety Susa Perugia – Gioiella Prisma Taranto 3-1 (25-17, 25-19, 23-25, 25-23)

Itas Trentino – Pallavolo Padova 3-0 (25-15, 25-16, 25-21)

WithU Verona – Emma Villas Aubay Siena 3-1 (20-25, 25-13, 25-20, 25-11)

Vero Volley Monza – Valsa Group Modena 1-3 (25-22, 22-25, 23-25, 20-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna 3-0 (25-22, 25-19, 25-23)

Posticipo 10a Giornata di Andata Regular Season SuperLega Credem Banca

Lunedì 5 dicembre 2022, ore 19.30

Recupero 6ª giornata di andata Regular Season SuperLega Credem Banca

Giovedì 8 dicembre 2022, ore 17.00

Pallavolo Padova – Emma Villas Aubay Siena

11ª giornata di andata Regular Season SuperLega Credem Banca

Giocata Mercoledì 26 ottobre 2022, ore 20.30

Valsa Group Modena – Itas Trentino 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)

Giocata Giovedì 27 ottobre 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Susa Perugia 1-3 (25-20, 25-27, 18-25, 19-25)

Sabato 10 dicembre 2022, ore 17.00

Top Volley Cisterna – WithU Verona

Domenica 11 dicembre 2022, ore 15.30

Emma Villas Aubay Siena – Vero Volley Monza

Domenica 11 dicembre 2022, ore 18.00

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Gioiella Prisma Taranto – Allianz Milano