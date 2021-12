08-12-2021 22:59

Questi i risultati odierni dell’undicesima giornata del massimo campionato italiano maschile: Taranto-Cisterna 3-1 (26-28 25-22 29-27 27-25), Padova-Verona 3-0 (25-21 25-16 25-21), Piacenza-Perugia 0-3 (21-25 22-25 14-25), Modena-Milano 3-0 (25-17 25-20 25-15). Gli umbri affiancano in testa alla classifica di Superlega i marchigiani impegnati nel mondiale per club e hanno anche una partita in meno.

OMNISPORT